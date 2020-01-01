Фен-щетка Rowenta CF8242F0
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Код товара: 98603
Производитель: Rowenta
В наличии
В наличии
3 590₽
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Характеристики
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- Тип
- Фен-щетка
- Дополнительная информация
- круглая щетка большого диаметра 38 мм с керамическим покрытием, щетка малого диаметра 20 мм, концентратор
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 1200
- Количество температурных режимов
- 2
- Скорости воздушного потока
- 2
- Дополнительные функции
- подача холодного воздуха
- Особенности
- петля для подвешивания
- Длина сетевого шнура, м
- 1.8
- Насадки
- концентратор, щетка
- Покрытие насадок
- турмалиновое, керамическое
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