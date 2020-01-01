Фен Galaxy GL 4721
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мало
2 990₽
3 590₽
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Характеристики
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- Тип
- Набор
- Мощность, Вт
- 2200
- Количество температурных режимов
- 4
- Скорости воздушного потока
- 2
- Длина сетевого шнура, м
- 1.8
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