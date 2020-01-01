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Фен Scarlett SC-HD70I39

Фен Scarlett SC-HD70I39

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Фен Scarlett SC-HD70I39
Фен Scarlett SC-HD70I39
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Код товара: 89824
Производитель: Scarlett
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1 490₽
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Характеристики
Тип
Фен
Цвет
фиолетовый
Мощность, Вт
1600
Количество температурных режимов
2
Длина сетевого шнура, м
1.8
Покрытие насадок
пластик
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мало
мало
1 490₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа