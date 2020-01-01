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Сушка волос
Фен-щетка Beurer HT50

Фен-щетка Beurer HT50

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Фен-щетка Beurer HT50
Фен-щетка Beurer HT50
Фен-щетка Beurer HT50
Фен-щетка Beurer HT50
Фен-щетка Beurer HT50
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 83923
Производитель: Beurer
В наличии
В наличии
1 990₽
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Характеристики
Тип
Фен-щетка
Цвет
черный
Мощность, Вт
1000
Количество температурных режимов
2
Скорости воздушного потока
2
Дополнительные функции
подача холодного воздуха
Особенности
вращение шнура, петля для подвешивания
Длина сетевого шнура, м
1.8
Насадки
концентратор, щетка
Покрытие насадок
пластик
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В наличии
В наличии
1 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа