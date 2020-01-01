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Сушка волос
Фен BaByliss PRO BAB6730IRE

Фен BaByliss PRO BAB6730IRE

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Фен BaByliss PRO BAB6730IRE
Фен BaByliss PRO BAB6730IRE
Фен BaByliss PRO BAB6730IRE
Фен BaByliss PRO BAB6730IRE
Фен BaByliss PRO BAB6730IRE
Фен BaByliss PRO BAB6730IRE
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 80363
Производитель: BaByliss
В наличии
В наличии
6 490₽
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Характеристики
Тип
Фен
Цвет
черный
Дополнительная информация
2 концентратора, Размеры, мм 225х270х85
Мощность, Вт
2300
Количество температурных режимов
3
Скорости воздушного потока
2
Дополнительные функции
независимая регулировка нагрева и воздушного потока, подача холодного воздуха
Особенности
петля для подвешивания
Длина сетевого шнура, м
3
Насадки
концентратор
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В наличии
В наличии
6 490₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа