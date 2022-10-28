Фен BaByliss BAB6520RE Caruso
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Код товара: 76678
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
31 декабря
31 декабря
5 590₽
Доставка по
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- Фен
- Дополнительная информация
- 2 концентратора
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 2400
- Количество температурных режимов
- 3
- Скорости воздушного потока
- 2
- Особенности
- защита от перегрева, петля для подвешивания, съемный фильтр
- Длина сетевого шнура, м
- 2.7
- Покрытие насадок
- пластик
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 94
28 октября 2022
Подскажите, пожалуйста, скорость воздушного потока именно этой модели
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Г
Гость 69
29.10.2022 15:03:22
Гость 94, Добрый день! скорость потока воздуха: 128 км/ч
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0 0
Г
Гость 94
28 октября 2022
Подскажите, пожалуйста, скорость воздушного потока именно этой модели
1
0
0