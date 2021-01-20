Фен BaByliss Tiziano BAB6330RE
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Код товара: 76676
Производитель: BaByliss
мало
мало
4 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Фен
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 2300
- Количество температурных режимов
- 4
- Скорости воздушного потока
- 2
- Дополнительные функции
- независимая регулировка нагрева и воздушного потока, подача холодного воздуха
- Особенности
- петля для подвешивания, съемный фильтр
- Длина сетевого шнура, м
- 3
- Насадки
- концентратор
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
П
Патя
20 января 2021
Добрый день , в комплекте 2 насадки ?
1
0 0
0
05.ru
27.07.2021 11:15:40
Здравствуйте! Одна Насадка-концентратор
Ответить
0 0
П
Патя
20 января 2021
Добрый день , в комплекте 2 насадки ?
1
0
0