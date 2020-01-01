Фен Bab RAPIDO 2200W BAB7000IE
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Код товара: 58776
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
18 990₽
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О товаре
фен, мощность фена 2200 Вт, ионизация
Характеристики
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- Тип
- Фен
- Дополнительная информация
- 3 концентратора
- Мощность, Вт
- 2200
- Длина сетевого шнура, м
- 2.8
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