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Фен щетка Centek CT-2061 золотой - черный

Фен щетка Centek CT-2061 золотой - черный

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Фен щетка Centek CT-2061 золотой - черный
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Код товара: 50840
Производитель: Centek
В наличии
В наличии
1 890₽
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О товаре
фен-щетка, мощность фена 1200 Вт
Характеристики
Тип
Фен-щетка
Цвет
черный
Мощность, Вт
1200
Длина сетевого шнура, м
1.8
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В наличии
В наличии
1 890₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа