Фен Vitek VT-2316

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Красота, здоровье
Сушка волос
Фен Vitek VT-2316

Фен Vitek VT-2316

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Фен Vitek VT-2316
Фен Vitek VT-2316
Фен Vitek VT-2316
Фен Vitek VT-2316
Фен Vitek VT-2316
Фен Vitek VT-2316
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 48983
Производитель: Vitek
мало
мало
1 090₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

О товаре
компактный фен, мощность фена 1800 Вт, складная ручка
Характеристики
Тип
Фен
Цвет
синий
Мощность, Вт
1800
Количество температурных режимов
3
Скорости воздушного потока
2
Дополнительные функции
ионизация, подача холодного воздуха
Особенности
складная ручка, защита от перегрева, петля для подвешивания
Длина сетевого шнура, м
1.8
Насадки
концентратор
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен-щетка Centek CT-2059
1 150₽
Фен-щетка Centek CT-2059
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен Endever Aurora 451
890₽
Фен Endever Aurora 451
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен Beon BN-610
950₽
Фен Beon BN-610
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен Polaris PHD 2018Ti
1 290₽
Фен Polaris PHD 2018Ti
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен Beon BN-606
890₽
Фен Beon BN-606
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен Scarlett SC-70IT02HD
890₽
Фен Scarlett SC-70IT02HD
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен Vitek VT-1306
990₽
Фен Vitek VT-1306
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен Vitek VT-8201 (Chocolate)
1 290₽
Фен Vitek VT-8201 (Chocolate)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен Galaxy GL 4340
1 270₽
1 490₽
Фен Galaxy GL 4340
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен Galaxy LINE GL4316
1 270₽
1 490₽
Фен Galaxy LINE GL4316
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен LUMME LU-1060
1 290₽
Фен LUMME LU-1060
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен Centek CT-2209
1 190₽
Фен Centek CT-2209
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен GALAXY LINE GL4305, черный/серебристый
1 190₽
1 390₽
Фен GALAXY LINE GL4305, черный/серебристый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен Galaxy GL4720
1 270₽
1 490₽
Фен Galaxy GL4720
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен Galaxy GL4331
1 190₽
1 390₽
Фен Galaxy GL4331
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен BBK BHD1608i черный/фиолетовый
890₽
Фен BBK BHD1608i черный/фиолетовый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен BBK BHD1602i Черный
890₽
Фен BBK BHD1602i Черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен для волос GALAXY LINE GL4346
930₽
1 090₽
Фен для волос GALAXY LINE GL4346
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен GALAXY LINE GL4327, white/blue
1 190₽
1 390₽
Фен GALAXY LINE GL4327, white/blue
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен Василиса ФН6-2200 черный с оранжевым
990₽
Фен Василиса ФН6-2200 черный с оранжевым
Фен-щетка Centek CT-2059
Фен-щетка Centek CT-2059
1 150₽
Фен Endever Aurora 451
Фен Endever Aurora 451
890₽
Фен Beon BN-610
Фен Beon BN-610
950₽
Фен Polaris PHD 2018Ti
Фен Polaris PHD 2018Ti
1 290₽
Фен Beon BN-606
Фен Beon BN-606
890₽
Фен Scarlett SC-70IT02HD
Фен Scarlett SC-70IT02HD
890₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
мало
мало
1 090₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа