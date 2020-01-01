Фен Vitek VT-2316
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Код товара: 48983
Производитель: Vitek
мало
мало
1 090₽
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О товаре
компактный фен, мощность фена 1800 Вт, складная ручка
Характеристики
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- Тип
- Фен
- Цвет
- синий
- Мощность, Вт
- 1800
- Количество температурных режимов
- 3
- Скорости воздушного потока
- 2
- Дополнительные функции
- ионизация, подача холодного воздуха
- Особенности
- складная ручка, защита от перегрева, петля для подвешивания
- Длина сетевого шнура, м
- 1.8
- Насадки
- концентратор
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