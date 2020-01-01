Фен Endever Aurora 451
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Код товара: 48427
Производитель: Endever
мало
мало
890₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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О товаре
компактный фен, мощность фена 2000 Вт, складная ручка
Характеристики
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- Тип
- Компактный фен
- Мощность, Вт
- 2000
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