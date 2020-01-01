Фен-щетка Philips HP8662/00
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 40250
Производитель: Philips
31 декабря
31 декабря
3 290₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Фен-щетка
- Дополнительная информация
- защита волос от перегрева "ThermoProtect"
- Цвет
- белый
- Мощность, Вт
- 800
- Количество температурных режимов
- 3
- Скорости воздушного потока
- 3
- Дополнительные функции
- ионизация, подача холодного воздуха
- Особенности
- возможность убрать зубчики/щетину, петля для подвешивания
- Длина сетевого шнура, м
- 1.8
- Насадки
- концентратор, щетка
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.