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Сушка волос
Фен-щетка Philips HP8662/00

Фен-щетка Philips HP8662/00

0 отзывов
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Фен-щетка Philips HP8662/00
Фен-щетка Philips HP8662/00
Фен-щетка Philips HP8662/00
Фен-щетка Philips HP8662/00
Фен-щетка Philips HP8662/00
Фен-щетка Philips HP8662/00
Фен-щетка Philips HP8662/00
Фен-щетка Philips HP8662/00
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 40250
Производитель: Philips
31 декабря
31 декабря
3 290₽
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    от 2 до 5 дней

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Характеристики
Тип
Фен-щетка
Дополнительная информация
защита волос от перегрева "ThermoProtect"
Цвет
белый
Мощность, Вт
800
Количество температурных режимов
3
Скорости воздушного потока
3
Дополнительные функции
ионизация, подача холодного воздуха
Особенности
возможность убрать зубчики/щетину, петля для подвешивания
Длина сетевого шнура, м
1.8
Насадки
концентратор, щетка
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31 декабря
31 декабря
3 290₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа