Фен Philips HPS910/00
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Код товара: 38373
Производитель: Philips
31 декабря
31 декабря
5 690₽
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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О товаре
фен, мощность фена 2100 Вт
Характеристики
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- Тип
- Фен
- Дополнительная информация
- 2 концентратора
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 2100
- Количество температурных режимов
- 4
- Длина сетевого шнура, м
- 2.5
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