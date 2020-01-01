Фен-щетка Panasonic EH-KA42-V865
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Код товара: 38371
Производитель: Panasonic
В наличии
В наличии
2 990₽
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О товаре
фен-щетка, мощность фена 600 Вт
Характеристики
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- Тип
- Фен-щетка
- Дополнительная информация
- 4 насадки
- Цвет
- фиолетовый
- Мощность, Вт
- 600
- Количество температурных режимов
- 2
- Скорости воздушного потока
- 2
- Особенности
- защита от перегрева, петля для подвешивания
- Длина сетевого шнура, м
- 1.8
- Насадки
- концентратор, щетка
- Покрытие насадок
- пластик
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