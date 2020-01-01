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Сушка волос
Фен Hairway Sapphire Ionic красн.1900-2100W A011

Фен Hairway Sapphire Ionic красн.1900-2100W A011

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Фен Hairway Sapphire Ionic красн.1900-2100W A011
Фен Hairway Sapphire Ionic красн.1900-2100W A011
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Код товара: 38270
Производитель: Hairway
В наличии
В наличии
3 890₽
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О товаре
фен, мощность фена 2100 Вт, ионизация
Характеристики
Тип
Фен
Цвет
красный
Мощность, Вт
2100
Количество температурных режимов
4
Скорости воздушного потока
2
Дополнительные функции
независимая регулировка нагрева и воздушного потока, ионизация, подача холодного воздуха
Особенности
петля для подвешивания
Длина сетевого шнура, м
2.8
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В наличии
В наличии
3 890₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа