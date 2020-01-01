Фен Hairway Sapphire Ionic красн.1900-2100W A011
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 38270
Производитель: Hairway
В наличии
В наличии
3 890₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
фен, мощность фена 2100 Вт, ионизация
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Фен
- Цвет
- красный
- Мощность, Вт
- 2100
- Количество температурных режимов
- 4
- Скорости воздушного потока
- 2
- Дополнительные функции
- независимая регулировка нагрева и воздушного потока, ионизация, подача холодного воздуха
- Особенности
- петля для подвешивания
- Длина сетевого шнура, м
- 2.8
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.