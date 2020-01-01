Фен BaByliss BAB5510E
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Код товара: 217
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
4 290₽
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О товаре
фен , 1200 Вт
Характеристики
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- Тип
- Фен
- Дополнительная информация
- переключение напряжения 120/240V; лимитированная версия в леопардовом цвете
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 1200
- Количество температурных режимов
- 2
- Длина сетевого шнура, м
- 1.8
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