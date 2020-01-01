Braun Электрический фен HD 130
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 18539
Производитель: Braun
Гарантия: 6 мес.
31 декабря
31 декабря
1 590₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
фен , 1200 Вт, складная ручка
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Компактный фен
- Дополнительная информация
- напряжение 100/240V
- Мощность, Вт
- 1200
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.