Фен-щетка BaByliss PRO BAB2770E
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Код товара: 163
Производитель: BaByliss
мало
мало
9 590₽
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О товаре
фен-щетка , 800 Вт
Характеристики
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- Тип
- Фен-щетка
- Дополнительная информация
- щетинки из полиамида с напайками, двустороннее вращение
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 800
- Количество температурных режимов
- 2
- Скорости воздушного потока
- 2
- Дополнительные функции
- автоматическое вращение насадки, подача холодного воздуха
- Особенности
- вращение шнура, петля для подвешивания, съемный фильтр
- Длина сетевого шнура, м
- 2.7
- Насадки
- щетка
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