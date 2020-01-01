Фен-щетка BaByliss PRO BAB2770E

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Красота, здоровье
Сушка волос
Фен-щетка BaByliss PRO BAB2770E

Фен-щетка BaByliss PRO BAB2770E

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Фен-щетка BaByliss PRO BAB2770E
Фен-щетка BaByliss PRO BAB2770E
Фен-щетка BaByliss PRO BAB2770E
Фен-щетка BaByliss PRO BAB2770E
Фен-щетка BaByliss PRO BAB2770E
Фен-щетка BaByliss PRO BAB2770E
Фен-щетка BaByliss PRO BAB2770E
Фен-щетка BaByliss PRO BAB2770E
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 163
Производитель: BaByliss
мало
мало
9 590₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

О товаре
фен-щетка , 800 Вт
Характеристики
Тип
Фен-щетка
Дополнительная информация
щетинки из полиамида с напайками, двустороннее вращение
Цвет
черный
Мощность, Вт
800
Количество температурных режимов
2
Скорости воздушного потока
2
Дополнительные функции
автоматическое вращение насадки, подача холодного воздуха
Особенности
вращение шнура, петля для подвешивания, съемный фильтр
Длина сетевого шнура, м
2.7
Насадки
щетка
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен BaByliss BAB6250IE
7 990₽
Фен BaByliss BAB6250IE
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен BaByliss PRO Excess-HQ BAB6990IE
9 990₽
Фен BaByliss PRO Excess-HQ BAB6990IE
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен-щетка BaByliss AS950E
7 990₽
Фен-щетка BaByliss AS950E
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен-щетка BaByliss AS970E
8 490₽
Фен-щетка BaByliss AS970E
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен Braun HD 785 Satin Hair 7, черный
9 990₽
Фен Braun HD 785 Satin Hair 7, черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен BaByliss Pro BAB6970WIE CARUSO HQ
9 990₽
Фен BaByliss Pro BAB6970WIE CARUSO HQ
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен-щетка Rowenta CF 9620
8 990₽
Фен-щетка Rowenta CF 9620
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен Remington AC9140
7 790₽
Фен Remington AC9140
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фен BaByliss Pro BAB6960IE
7 990₽
Фен BaByliss Pro BAB6960IE
Фен BaByliss BAB6250IE
Фен BaByliss BAB6250IE
7 990₽
Фен BaByliss PRO Excess-HQ BAB6990IE
Фен BaByliss PRO Excess-HQ BAB6990IE
9 990₽
Фен-щетка BaByliss AS950E
Фен-щетка BaByliss AS950E
7 990₽
Фен-щетка BaByliss AS970E
Фен-щетка BaByliss AS970E
8 490₽
Фен Braun HD 785 Satin Hair 7, черный
Фен Braun HD 785 Satin Hair 7, черный
9 990₽
Фен BaByliss Pro BAB6970WIE CARUSO HQ
Фен BaByliss Pro BAB6970WIE CARUSO HQ
9 990₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
мало
мало
9 590₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа