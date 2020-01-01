Фен BaByliss BAB5586E
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Код товара: 142
Производитель: BaByliss
1 января
1 января
6 490₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
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О товаре
фен , 1800 Вт, ионизация
Характеристики
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- Тип
- Фен
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 1800
- Количество температурных режимов
- 3
- Длина сетевого шнура, м
- 2.7
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