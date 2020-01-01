Фен-щетка Philips HP8664
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Код товара: 112
Производитель: Philips
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
3 990₽
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О товаре
фен-щетка , 1000 Вт, ионизация, керамическое покрытие
Характеристики
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- Тип
- Фен-щетка
- Дополнительная информация
- вращение в двух направлениях, 2 насадки диаметром 30мм и 50 мм
- Цвет
- белый
- Мощность, Вт
- 1000
- Количество температурных режимов
- 2
- Дополнительные функции
- ионизация, автоматическое вращение насадки
- Особенности
- вращение шнура, петля для подвешивания
- Длина сетевого шнура, м
- 1.8
- Насадки
- щетка
- Покрытие насадок
- керамическое
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