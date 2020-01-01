Зубная щетка электрическая Philips Sonicare For Kids HX6322/04 белый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 47595
Производитель: Philips
мало
мало
3 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
детская звуковая зубная щетка, питание от аккумулятора, с 2 насадками в комплекте, 2 режима работы
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Электрическая зубная щетка для детей
- Тип щетки
- звуковая
- Автономная работа
- 56 мин
- Дополнительные функции
- таймер времени чистки
- Форма основной насадки
- вытянутая
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Электрическая зубная щетка Soocas Soocas Electric Toothbrush (X5 Pink)
3 990₽
Электрическая зубная щетка Soocas Soocas Electric Toothbrush (X5 Blue)
3 990₽
Электрическая зубная щетка Soocas Soocas Electric Toothbrush (X3U Van Gogh Red)
3 990₽
Электрическая зубная щётка Oclean X
3 990₽
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-25%
Электрическая зубная щетка для детей Philips Sonicare For Kids HX6311/07 синий
4 200₽
5 590₽
Зубная щетка Dr.Bei Sonic Electric Toothbrush S7 (белый)
4 490₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.