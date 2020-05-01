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Электрическая зубная щетка Revyline RL 040

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Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
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Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 190195
Производитель: Revyline
Гарантия: 15 дн.
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3 390₽
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Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 020 Baby
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Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 020 Baby
3 950₽
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Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 020 Baby
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Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
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Электрическая зубная щетка Revyline RL 040 TEENS
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Электрическая зубная щетка Oral-B Vitality Pro D103.413.3 Lilac Mist
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Электрическая зубная щетка Revyline RL 060
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Электрическая зубная щетка для детей Oclean Kids
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Электрическая зубная щетка Redmond TB4601
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Электрическая зубная щетка Soocas toothbrush X3U PRO
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Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 020 Baby
Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 020 Baby
3 750₽
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Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 020 Baby
Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 020 Baby
3 950₽
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Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
3 390₽
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Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
3 990₽
47
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Электрическая зубная щетка Revyline RL 040 TEENS
Электрическая зубная щетка Revyline RL 040 TEENS
3 990₽
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Электрическая зубная щетка Revyline RL 040 TEENS
Электрическая зубная щетка Revyline RL 040 TEENS
3 750₽
О товаре

Электрическая звуковая щетка Revyline RL040 сочетает эффективность, стиль и высокие технологии.

Благодаря звуковому принципу работы щетки создается эффект кавитации: смесь пасты, слюны и воды образует пузырьки. Схлопываясь, они производят ударные волны, которые отделяют налет от эмали.

Модель имеет 4 режима работы, включая Deep Clean – особенно тщательную чистку в течение 3 минут, – что обеспечивает превосходную гигиену полости рта.

Стильные цвета корпуса (на выбор) удовлетворят самого взыскательного эстета и превосходно впишутся в дизайн ванной комнаты.

Удобная зарядка USB позволит с комфортом использовать щетку и дома, и в поездках.

Характеристики
Тип щетки
звуковая
Автономная работа
30 дней
Частота пульсирующих движений (в минуту)
42000
Питание
от аккумулятора
Время зарядки, ч
7
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3 390₽
40
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Рассрочка

В рассрочку за 1 020 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

от 2 до 5 дней

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