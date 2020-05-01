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Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
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Электрическая зубная щетка Revyline RL 040 в водоустойчивом корпусе из ABS-пластика белого цвета. Она работает в пяти режимах, включая программы полировки и отбеливания. Количество движений в минуту составляет 31000.
Для управления на ручке расположена круглая клавиша. Есть индикация включения и таймер о необходимости завершения чистки.
Устройство оснащено литий-ионным аккумулятором, может эксплуатироваться до 30 суток на одном заряде. Его восполнение происходит от сети переменного тока напряжением 220 В. В комплект входит одна насадка овальной формы.
- Тип щетки
- звуковая
- Автономная работа
- 30 дней
- Частота пульсирующих движений (в минуту)
- 42000
- Питание
- от аккумулятора
- Время зарядки, ч
- 7
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