в рассрочку
Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
Самовывоз
бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
Доставка
бесплатно,
сегодня
Электрическая звуковая щетка Revyline RL040 сочетает эффективность, стиль и высокие технологии.
Благодаря звуковому принципу работы щетки создается эффект кавитации: смесь пасты, слюны и воды образует пузырьки. Схлопываясь, они производят ударные волны, которые отделяют налет от эмали.
Модель имеет 4 режима работы, включая Deep Clean – особенно тщательную чистку в течение 3 минут, – что обеспечивает превосходную гигиену полости рта.
Стильные цвета корпуса (на выбор) удовлетворят самого взыскательного эстета и превосходно впишутся в дизайн ванной комнаты.
Удобная зарядка USB позволит с комфортом использовать щетку и дома, и в поездках.
Электрические звуковые щетки Revyline RL040 – это в том числе зубные щетки для виниров.
- Тип щетки
- звуковая
- Автономная работа
- 30 дней
- Частота пульсирующих движений (в минуту)
- 42000
- Питание
- от аккумулятора
- Время зарядки, ч
- 7
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.