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Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 020 Baby

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Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 020 Baby
Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 020 Baby
Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 020 Baby
Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 020 Baby
Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 020 Baby
Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 020 Baby
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 184870
Производитель: Revyline
Гарантия: 15 дн.
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3 750₽
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Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 020 Baby
3 950₽
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Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 020 Baby
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Электрическая зубная щетка Oral-B Vitality Pro D103.413.3 Lilac Mist
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Электрическая зубная щетка для детей Oclean Kids
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Электрическая зубная щетка Soocas toothbrush X3U PRO
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Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 020 Baby
Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 020 Baby
3 950₽
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Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
3 390₽
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Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
3 990₽
40
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Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
Электрическая зубная щетка Revyline RL 040
3 390₽
47
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Электрическая зубная щетка Revyline RL 040 TEENS
Электрическая зубная щетка Revyline RL 040 TEENS
3 990₽
45
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Электрическая зубная щетка Revyline RL 040 TEENS
Электрическая зубная щетка Revyline RL 040 TEENS
3 750₽
О товаре

Особенности электрической зубной щетки для детей Revyline RL 020 Baby:

- Электрическая зубная щетка предназначена для эксплуатации мальчиками и девочками старше трех лет.

- Модель помогает научить малыша соблюдать гигиену ротовой полости.

- Устройство имеет два режима работы. Утром щетку звукового типа удобно использовать для мягкой очистки зубов и деликатного массажа десен. Интенсивный вечерний режим позволяет эффективно удалять с эмали остатки пищи и налет.

- Частота колебаний щетинок средней жесткости не превышает 20000 дв./мин, что снижает риск повреждения зубов во время эксплуатации модели.

- В комплекте с устройством поставляются три сменных насадки овальной формы.

- Электрическая зубная щетка оснащена таймером, который сигнализирует об окончании цикла работы вибрацией.

- Особенностью модели является цветной корпус, украшенный наклейками. За счет этого устройство привлекает внимание ребенка и способствует регулярному использованию зубной щетки.

- Модель оснащена емкой встроенной батареей.

- Восполнять энергию аккумулятора удобно посредством USB-интерфейса и соответствующего кабеля.

- Устройство имеет пластиковую рукоятку эргономичной формы и устойчивое основание.

Характеристики
Тип щетки
звуковая
Автономная работа
до 25 дней
Частота пульсирующих движений (в минуту)
22000
Питание
от аккумулятора
Время зарядки, ч
8
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3 750₽
45
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Рассрочка

В рассрочку за 1 130 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

от 2 до 5 дней

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