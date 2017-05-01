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Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 020 Baby
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Особенности электрической зубной щетки для детей Revyline RL 020 Baby:
- Электрическая зубная щетка предназначена для эксплуатации мальчиками и девочками старше трех лет.
- Модель помогает научить малыша соблюдать гигиену ротовой полости.
- Устройство имеет два режима работы. Утром щетку звукового типа удобно использовать для мягкой очистки зубов и деликатного массажа десен. Интенсивный вечерний режим позволяет эффективно удалять с эмали остатки пищи и налет.
- Частота колебаний щетинок средней жесткости не превышает 20000 дв./мин, что снижает риск повреждения зубов во время эксплуатации модели.
- В комплекте с устройством поставляются три сменных насадки овальной формы.
- Электрическая зубная щетка оснащена таймером, который сигнализирует об окончании цикла работы вибрацией.
- Особенностью модели является цветной корпус, украшенный наклейками. За счет этого устройство привлекает внимание ребенка и способствует регулярному использованию зубной щетки.
- Модель оснащена емкой встроенной батареей.
- Восполнять энергию аккумулятора удобно посредством USB-интерфейса и соответствующего кабеля.
- Устройство имеет пластиковую рукоятку эргономичной формы и устойчивое основание.
- Тип щетки
- звуковая
- Автономная работа
- до 25 дней
- Частота пульсирующих движений (в минуту)
- 22000
- Питание
- от аккумулятора
- Время зарядки, ч
- 8
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