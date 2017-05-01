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Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 020 Baby
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Особенности электрической зубной щетки для детей Revyline RL 020 Baby:
- Детская электрическая зубная щетка выполнена из ABS-пластика и защищена от попадания влаги.
- Модель получила «космический» дизайн и наклейки.
- Овальная чистящая головка средней жесткости совершает 18000-22000 движений за минуту.
- Предусмотрен вибрационный таймер, сообщающий о необходимости смены области чистки и завершения процедуры.
- Устройство поддерживает два режима работы и питается от аккумулятора, который обеспечивает до 2 мин непрерывного функционирования.
- В комплект вошло зарядное устройство и три насадки.
- При габаритах 20х3х3,3 см вес составляет 110 г.
- Тип щетки
- звуковая
- Автономная работа
- до 25 дней
- Частота пульсирующих движений (в минуту)
- 22000
- Питание
- от аккумулятора
- Время зарядки, ч
- 8
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