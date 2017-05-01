Электрическая зубная щетка для детей Revyline RL 025 Baby
Самовывоз
бесплатно,в 4 магазинах
бесплатно,в 4 магазинах
Доставка
бесплатно,
сегодня
Особенности электрической зубной щетки для детей Revyline RL 025 Baby:
- Электрическая зубная щетка разработана специально для детей в возрасте от 1 до 5 лет.
- Модель бережно воздействует на эмаль и десны, исключая риск кровоточивости и не вызывая дискомфорта.
- Устройство отвечает за эффективное удаление налета и остатков пищи даже из труднодоступных мест ротовой полости.
- При регулярном использовании щетки снижается риск образования зубного камня.
- Регулировать интенсивность работы модели можно с помощью специальных кнопок.
- Благодаря оригинальному и яркому дизайну устройство с уверенностью понравится ребенку.
- Электрическая зубная щетка имеет встроенный таймер, который позволяет контролировать время очищения.
- Модель функционирует от трех батареек типоразмера ААА.
- Благодаря прорезиненной ручке устройство не выскальзывает даже из влажных ладоней.
- Зубная щетка характеризуется оптимальной мощностью, так как создает 20000 пульсирующих движений в минуту.
- Корпус изготавливается из экологически чистых и высококачественных материалов, не подверженных быстрому износу и различным повреждениям.
- Тип щетки
- звуковая
- Частота пульсирующих движений (в минуту)
- 20000
- Питание
- от батареек
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.