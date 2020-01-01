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Электрическая зубная щетка Revyline RL 010

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Электрическая зубная щетка Revyline RL 010
Электрическая зубная щетка Revyline RL 010
Электрическая зубная щетка Revyline RL 010
Электрическая зубная щетка Revyline RL 010
Электрическая зубная щетка Revyline RL 010
Электрическая зубная щетка Revyline RL 010
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 170438
Производитель: Revyline
Гарантия: 24 мес.
нет отзывов
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4 990₽
59
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Рассрочка

1 500 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Электрическая зубная щетка Revyline RL 070
Электрическая зубная щетка Revyline RL 070
5 250₽
О товаре

Особенности электрической зубной щетки Revyline RL 010:

- Электрическая зубная щетка звукового типа поддерживает пять рабочих режимов.

- Модель предназначена для ежедневного и деликатного очищения, отбеливания, полировки и массажа. Благодаря этому достигаются эффективное удаление сложных загрязнений, эстетичный внешний вид эмали, улучшается состояние десен.

- Устройство оснащено встроенным таймером. За счет этого можно с легкостью контролировать продолжительность очищения полости рта.

- Электрическая зубная щетка оснащена корпусом со степенью влагозащиты IPХ7. Это исключает намокание внутренних деталей, обеспечивает стабильную работу модели.

- В устройстве установлен ресурсоемкий аккумулятор литиево-ионного типа. За счет этого можно непрерывно использовать зубную щетку на протяжении 120 мин.

- В комплекте поставляется три сменных насадки с овальной головкой. Чехол упрощает хранение и транспортировку модели.

- При достижении минимального значения зарядки активируется индикатор.

Характеристики
Тип
Электрическая зубная щетка
Тип щетки
звуковая
Дополнительные функции
таймер смены области чистки
Форма основной насадки
вытянутая
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4 990₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

1 500 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа