Электрическая зубная щетка Revyline RL 010
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1 500 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Особенности электрической зубной щетки Revyline RL 010:
- Электрическая зубная щетка звукового типа поддерживает пять рабочих режимов.
- Модель предназначена для ежедневного и деликатного очищения, отбеливания, полировки и массажа. Благодаря этому достигаются эффективное удаление сложных загрязнений, эстетичный внешний вид эмали, улучшается состояние десен.
- Устройство оснащено встроенным таймером. За счет этого можно с легкостью контролировать продолжительность очищения полости рта.
- Электрическая зубная щетка оснащена корпусом со степенью влагозащиты IPХ7. Это исключает намокание внутренних деталей, обеспечивает стабильную работу модели.
- В устройстве установлен ресурсоемкий аккумулятор литиево-ионного типа. За счет этого можно непрерывно использовать зубную щетку на протяжении 120 мин.
- В комплекте поставляется три сменных насадки с овальной головкой. Чехол упрощает хранение и транспортировку модели.
- При достижении минимального значения зарядки активируется индикатор.
- Тип
- Электрическая зубная щетка
- Тип щетки
- звуковая
- Дополнительные функции
- таймер смены области чистки
- Форма основной насадки
- вытянутая
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