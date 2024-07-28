Электрическая зубная щетка Revyline RL 010
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3 дня
1 550 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Электрическая зубная щетка Revyline RL 010 является современным высокотехнологичным устройством, обеспечивающим глубокое и эффективное удаление налета с поверхности зубов.
Благодаря звуковому принципу работы щетки создается эффект кавитации: смесь пасты, слюны и воды образует пузырьки. Схлопываясь, они производят ударные волны, которые отделяют налет от эмали.
Конструкция щетки позволяет подобрать один из пяти режимов работы, который будет оптимальным, учитывая индивидуальные особенности.
- Тип
- Электрическая зубная щетка
- Тип щетки
- звуковая
- Дополнительные функции
- таймер смены области чистки
- Форма основной насадки
- вытянутая
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