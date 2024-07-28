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Электрическая зубная щетка Revyline RL 010 является современным высокотехнологичным устройством, обеспечивающим глубокое и эффективное удаление налета с поверхности зубов.

Благодаря звуковому принципу работы щетки создается эффект кавитации: смесь пасты, слюны и воды образует пузырьки. Схлопываясь, они производят ударные волны, которые отделяют налет от эмали.

Конструкция щетки позволяет подобрать один из пяти режимов работы, который будет оптимальным, учитывая индивидуальные особенности.