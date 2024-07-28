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Электрическая зубная щетка Revyline RL 010

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Электрическая зубная щетка Revyline RL 010
Электрическая зубная щетка Revyline RL 010
Электрическая зубная щетка Revyline RL 010
Электрическая зубная щетка Revyline RL 010
Электрическая зубная щетка Revyline RL 010
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
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Код товара: 170380
Производитель: Revyline
Гарантия: 24 мес.
5
2 отзыва
спросить
5 150₽
61
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Первоначальный взнос 30%
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Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Электрическая зубная щетка Revyline RL 070
Электрическая зубная щетка Revyline RL 070
5 250₽
О товаре

Электрическая зубная щетка Revyline RL 010 является современным высокотехнологичным устройством, обеспечивающим глубокое и эффективное удаление налета с поверхности зубов.

Благодаря звуковому принципу работы щетки создается эффект кавитации: смесь пасты, слюны и воды образует пузырьки. Схлопываясь, они производят ударные волны, которые отделяют налет от эмали.

Конструкция щетки позволяет подобрать один из пяти режимов работы, который будет оптимальным, учитывая индивидуальные особенности.

Характеристики
Тип
Электрическая зубная щетка
Тип щетки
звуковая
Дополнительные функции
таймер смены области чистки
Форма основной насадки
вытянутая
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Отзывы 2
5
2 отзыва
Общий рейтинг
2 отзыва
5
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Г
Г
Гость 475705808
28 июля 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Очень понравилась зубная щетка
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0 0
Г
Г
Гость 194712490
29 января 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Купили мне зубную щётку этой модели. В итоге дочь попробовала и захотела себе. Понравилась. Муж приобрел такую же, только черного цвета. Ему есть с чем сравнить , чистка в удовольствие.
Недостатки
Пока не обнаружены
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0 0
Г
Гость 475705808
28 июля 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Очень понравилась зубная щетка
Ответить
0
0
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5 150₽
61
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?
Рассрочка

1 550 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата