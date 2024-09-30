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Электрическая зубная щетка для детей Oral-B D100.413.2K StarWars

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Электрическая зубная щетка для детей Oral-B D100.413.2K StarWars
Электрическая зубная щетка для детей Oral-B D100.413.2K StarWars
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Код товара: 165901
Производитель: Oral-B
Гарантия: 15 дн.
нет отзывов
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ДО 30.09.24

3 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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Электрическая звуковая зубная щетка Revyline RL 040 Фиолетовый
Электрическая звуковая зубная щетка Revyline RL 040 Фиолетовый
3 190₽
О товаре

Особенности электрической зубной щетки для детей Oral-B D100.413.2K StarWars:

- Электрическая зубная щетка предназначена для детей старше трех лет.

- Модель имеет два режима чистки. Ежедневный оптимален для регулярного ухода за ротовой полостью. Программа «Бережная чистка» используется в первую неделю использования щетки, при высокой чувствительности зубов и после стоматологических процедур.

- Модель совершает возвратно-поступательные движения со скоростью 7600 дв./мин.

- Встроенный таймер каждые 30 секунд напоминает о необходимости сменить зону чистки.

- Электрическая зубная щетка оборудована чистящей головкой круглой формы.

- Щетинки имеют специальный индикатор, при обесцвечивании которого необходимо заменить насадку.

- Управление параметрами работы устройства осуществляется с помощью механической кнопки.

- Ручка имеет прорезиненное покрытие и эргономичную форму, что создает удобный хват.

- Модель оборудована собственным аккумулятором, который обеспечивает до 8 дней автономной работы.

- Зарядка устройства осуществляется посредством док-станции.

- В комплекте с зубной щеткой поставляется четыре стикера с героями мультфильма.

Характеристики
Тип
Электрическая зубная щетка для детей
Тип щетки
стандартная
Автономная работа
32 минуты
Дополнительные функции
таймер смены области чистки
Форма основной насадки
круглая
Совместимость
Совместима с приложением Disney Magic Timer от Oral-B. С любимыми героями и волшебным 2-минутным таймером чистить зубы веселее. 90 % детей чистят зубы дольше с приложением Magiс Timer, что позволяет выработать правильные привычки по уходу за полостью рта, которые останутся с ребенком на всю жизнь.
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3 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа