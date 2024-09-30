Электрическая зубная щетка для детей Oral-B D100.413.2K StarWars

О товаре

Особенности электрической зубной щетки для детей Oral-B D100.413.2K StarWars:

- Электрическая зубная щетка предназначена для детей старше трех лет.

- Модель имеет два режима чистки. Ежедневный оптимален для регулярного ухода за ротовой полостью. Программа «Бережная чистка» используется в первую неделю использования щетки, при высокой чувствительности зубов и после стоматологических процедур.

- Модель совершает возвратно-поступательные движения со скоростью 7600 дв./мин.

- Встроенный таймер каждые 30 секунд напоминает о необходимости сменить зону чистки.

- Электрическая зубная щетка оборудована чистящей головкой круглой формы.

- Щетинки имеют специальный индикатор, при обесцвечивании которого необходимо заменить насадку.

- Управление параметрами работы устройства осуществляется с помощью механической кнопки.

- Ручка имеет прорезиненное покрытие и эргономичную форму, что создает удобный хват.

- Модель оборудована собственным аккумулятором, который обеспечивает до 8 дней автономной работы.

- Зарядка устройства осуществляется посредством док-станции.

- В комплекте с зубной щеткой поставляется четыре стикера с героями мультфильма.