Электрическая зубная щетка для детей Oral-B D100.413.2K StarWars
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Особенности электрической зубной щетки для детей Oral-B D100.413.2K StarWars:
- Электрическая зубная щетка предназначена для детей старше трех лет.
- Модель имеет два режима чистки. Ежедневный оптимален для регулярного ухода за ротовой полостью. Программа «Бережная чистка» используется в первую неделю использования щетки, при высокой чувствительности зубов и после стоматологических процедур.
- Модель совершает возвратно-поступательные движения со скоростью 7600 дв./мин.
- Встроенный таймер каждые 30 секунд напоминает о необходимости сменить зону чистки.
- Электрическая зубная щетка оборудована чистящей головкой круглой формы.
- Щетинки имеют специальный индикатор, при обесцвечивании которого необходимо заменить насадку.
- Управление параметрами работы устройства осуществляется с помощью механической кнопки.
- Ручка имеет прорезиненное покрытие и эргономичную форму, что создает удобный хват.
- Модель оборудована собственным аккумулятором, который обеспечивает до 8 дней автономной работы.
- Зарядка устройства осуществляется посредством док-станции.
- В комплекте с зубной щеткой поставляется четыре стикера с героями мультфильма.
- Тип
- Электрическая зубная щетка для детей
- Тип щетки
- стандартная
- Автономная работа
- 32 минуты
- Дополнительные функции
- таймер смены области чистки
- Форма основной насадки
- круглая
- Совместимость
- Совместима с приложением Disney Magic Timer от Oral-B. С любимыми героями и волшебным 2-минутным таймером чистить зубы веселее. 90 % детей чистят зубы дольше с приложением Magiс Timer, что позволяет выработать правильные привычки по уходу за полостью рта, которые останутся с ребенком на всю жизнь.
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