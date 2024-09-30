Электрическая зубная щетка US Medica Smile Expert Plus белый

О товаре

Звуковая электрическая зубная щетка US MEDICA Smile Expert Plus - уникальный беспроводной прибор 3 в 1 для ежедневного ухода в домашних условиях.

Особенности:

- В комплекте идет насадка-щетка для деликатного очищения кожи лица, а также специальная насадка для массажа лица. Массажная насадка позволит проводить полноценный вибрационный массаж лица, после которого кожа приобретет подтянутый и ухоженный вид.

- Таймер SmartAlert с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого участка полости рта и подает сигнал для перехода к следующему.

- Работа прибора в режиме очищения кожи лица способствует бережному и тщательному очищению пор, стимулируя регенерацию клеток кожи, уменьшая вероятность появления воспалений и акне, осветляя кожу, придавая ей ухоженный и подтянутый вид.

- Вы можете выбрать оптимальный для себя уровень интенсивности: высокий, средний или низкий. Вибромассаж лица, выполняемый на регулярной основе, улучшает состояние дермы и эпидермиса.