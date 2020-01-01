Электрическая зубная щетка для детей Oral-B D12.513K Incredibles2
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Код товара: 107612
Производитель: Oral-B
В наличии
В наличии
1 790₽
21
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Характеристики
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- Тип
- Электрическая зубная щетка для детей
- Тип щетки
- звуковая
- Автономная работа
- 20 минут
- Дополнительные функции
- таймер времени чистки
- Форма основной насадки
- круглая
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