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Электрические зубные щетки
Электрическая зубная щетка для детей Oral-B D100.413.2K Cars

Электрическая зубная щетка для детей Oral-B D100.413.2K Cars

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Электрическая зубная щетка для детей Oral-B D100.413.2K Cars
Электрическая зубная щетка для детей Oral-B D100.413.2K Cars
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Код товара: 107610
Производитель: Oral-B
5
дней
13
часов
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2023
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мало
мало
1 890₽
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Характеристики
Тип
Электрическая зубная щетка для детей
Тип щетки
стандартная
Автономная работа
20 минут
Форма основной насадки
круглая
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа