Электрическая зубная щетка Xiaomi Mi Smart Electric Toothbrush T500
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Код товара: 103432
Производитель: Xiaomi
мало
мало
2 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Электрическая зубная щетка
- Тип щетки
- звуковая
- Автономная работа
- 18 дней
- Дополнительные функции
- таймер смены области чистки
- Форма основной насадки
- овальная
- Совместимость
- Android 4.4 и выше, iOS 9.0 и выше
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