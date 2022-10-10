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Ирригатор Revyline RL660
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4 550₽
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47
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Характеристики
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- Принцип работы
- импульсный
- Емкость резервуара, мл
- 260
- Число режимов/регулировок
- 1
- Питание ирригатора
- от аккумулятора
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
A
A
Ak
10 октября 2022
Достоинства
Очень крутой!
Недостатки
не заметила
Комментарии
Мне понравился ,думаю еще приобрести
A
Ak
10 октября 2022
Достоинства
Очень крутой!
Недостатки
не заметила
Комментарии
Мне понравился ,думаю еще приобрести
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