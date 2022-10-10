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Ирригатор Revyline RL660

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Ирригатор Revyline RL660
Ирригатор Revyline RL660
Ирригатор Revyline RL660
Ирригатор Revyline RL660
Ирригатор Revyline RL660
Ирригатор Revyline RL660
Ирригатор Revyline RL660
Ирригатор Revyline RL660
Ирригатор Revyline RL660
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 190193
Производитель: Revyline
Гарантия: 15 дн.
5
1 отзыв
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4 550₽
54
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Ирригатор Revyline RL 410
3 990₽
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Ирригатор Oclean W10
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Ирригатор Revyline RL630
4 690₽
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Ирригатор SPLAT
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Ирригатор Revyline RL 410
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Ирригатор Revyline RL 410
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Ирригатор Revyline RL 410
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Ирригатор Revyline RL630
Ирригатор Revyline RL630
4 690₽
Характеристики
Принцип работы
импульсный
Емкость резервуара, мл
260
Число режимов/регулировок
1
Питание ирригатора
от аккумулятора
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
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A
A
Ak
10 октября 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Очень крутой!
Недостатки
не заметила
Комментарии
Мне понравился ,думаю еще приобрести
Ответить
0 0
A
Ak
10 октября 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Очень крутой!
Недостатки
не заметила
Комментарии
Мне понравился ,думаю еще приобрести
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

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В сравнение
В избранное
4 550₽
54
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1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 1 370 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?