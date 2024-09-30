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Ирригатор Kitfort КТ-2916-2

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Ирригатор Kitfort КТ-2916-2
Ирригатор Kitfort КТ-2916-2
Ирригатор Kitfort КТ-2916-2
Ирригатор Kitfort КТ-2916-2
Ирригатор Kitfort КТ-2916-2
Ирригатор Kitfort КТ-2916-2
Ирригатор Kitfort КТ-2916-2
Ирригатор Kitfort КТ-2916-2
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Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 161652
Производитель: Kitfort
Гарантия: 15 дн.
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ДО 30.09.24

2 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Ирригатор Kitfort КТ-2957-2
2 590₽
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Ирригатор Kitfort КТ-2957-2
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Ирригатор Kitfort КТ-2957-3
2 590₽
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Ирригатор Kitfort КТ-2957-3
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Ирригатор Kitfort КТ-2957-4
2 590₽
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Ирригатор Kitfort КТ-2957-4
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Ирригатор Kitfort КТ-2957-1
2 590₽
31
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1 = 1₽
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Ирригатор Kitfort КТ-2957-1
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Ирригатор Kitfort КТ-2957-2
Ирригатор Kitfort КТ-2957-2
2 590₽
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ирригатор Kitfort КТ-2957-3
Ирригатор Kitfort КТ-2957-3
2 590₽
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Ирригатор Kitfort КТ-2957-4
Ирригатор Kitfort КТ-2957-4
2 590₽
31
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1 = 1₽
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Ирригатор Kitfort КТ-2957-1
Ирригатор Kitfort КТ-2957-1
2 590₽
О товаре

Ирригатор Kitfort КТ-2916-2 обеспечит тщательный уход за полостью рта. Используйте его каждый день, и ваши зубы будут в порядке. Частота пульсации составляет 1600 в/мин, что позволяет за пару минут избавить полость рта от частичек пищи. Даже в самых труднодоступных местах ирригатор справится быстро.

Давление струи можно варьировать в диапазоне 70-800 кПа. Благодаря этому вы сможете избавиться от налета и помассировать десны. Предусмотрено 4 режима работы, чтобы вы смогли полностью позаботиться о своих зубах.

Резервуар для воды рассчитан на 500 мл, то есть каждый раз заливать воду не придется. Работает устройство на аккумуляторе. Зарядить его можно за 5 часов. Выполнен ирригатор в зеленом цвете.

Характеристики
Тип
Ирригатор
Назначение
для взрослых
Цвет
зеленый
Принцип работы
импульсный
Емкость резервуара, мл
500
Минимальное давление струи, кПа
70
Максимальное давление струи, кПа
800
Регулировка давления струи
ступенчатая
Режимы ирригатора
спрея, струи
Число режимов/регулировок
4
Дополнительные функции
регулировка давления струи, таймер
Особенности
контейнер для насадок
Питание ирригатора
от аккумулятора
Частота пульсации воды
1600 в/мин
Время непрерывной работы, мин
120
Автоматическое отключение
есть
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В сравнение
В избранное
2 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа