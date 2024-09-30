Ирригатор Kitfort КТ-2916-2
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Ирригатор Kitfort КТ-2916-2 обеспечит тщательный уход за полостью рта. Используйте его каждый день, и ваши зубы будут в порядке. Частота пульсации составляет 1600 в/мин, что позволяет за пару минут избавить полость рта от частичек пищи. Даже в самых труднодоступных местах ирригатор справится быстро.
Давление струи можно варьировать в диапазоне 70-800 кПа. Благодаря этому вы сможете избавиться от налета и помассировать десны. Предусмотрено 4 режима работы, чтобы вы смогли полностью позаботиться о своих зубах.
Резервуар для воды рассчитан на 500 мл, то есть каждый раз заливать воду не придется. Работает устройство на аккумуляторе. Зарядить его можно за 5 часов. Выполнен ирригатор в зеленом цвете.
- Тип
- Ирригатор
- Назначение
- для взрослых
- Цвет
- зеленый
- Принцип работы
- импульсный
- Емкость резервуара, мл
- 500
- Минимальное давление струи, кПа
- 70
- Максимальное давление струи, кПа
- 800
- Регулировка давления струи
- ступенчатая
- Режимы ирригатора
- спрея, струи
- Число режимов/регулировок
- 4
- Дополнительные функции
- регулировка давления струи, таймер
- Особенности
- контейнер для насадок
- Питание ирригатора
- от аккумулятора
- Частота пульсации воды
- 1600 в/мин
- Время непрерывной работы, мин
- 120
- Автоматическое отключение
- есть
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