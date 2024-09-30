О товаре

Ирригатор Kitfort КТ-2916-2 обеспечит тщательный уход за полостью рта. Используйте его каждый день, и ваши зубы будут в порядке. Частота пульсации составляет 1600 в/мин, что позволяет за пару минут избавить полость рта от частичек пищи. Даже в самых труднодоступных местах ирригатор справится быстро.

Давление струи можно варьировать в диапазоне 70-800 кПа. Благодаря этому вы сможете избавиться от налета и помассировать десны. Предусмотрено 4 режима работы, чтобы вы смогли полностью позаботиться о своих зубах.

Резервуар для воды рассчитан на 500 мл, то есть каждый раз заливать воду не придется. Работает устройство на аккумуляторе. Зарядить его можно за 5 часов. Выполнен ирригатор в зеленом цвете.