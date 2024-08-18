Ирригатор Soocas Portable Oral Irrigator W3 PRO
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1 200 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Особенности Soocas Portable Oral Irrigator W3 PRO:
- Ирригатор создает мощный поток воды, за счет которого обеспечивается эффективное удаление налета и остатков пищи.
- Устройство работает от встроенного аккумулятора, благодаря чему оптимально для ухода за полостью рта в любых условиях.
- Модель предотвращает образование зубного камня и кариеса, а также препятствует размножению бактерий.
- Насадка поворачивается на 360°, что обеспечивает комфортное и тщательное очищение труднодоступных мест.
- Устройство подходит для использования как утром, так и перед сном.
- Ирригатор устраняет из ротовой полости неприятный запах.
- Модель имеет несколько режимов мощности, для выбора которых применяется специальная кнопка.
- Устройство создает струю под высоким давлением, которая не деформирует эмаль и не вызывает кровоточивости десен.
- Ирригатор также улучшает кровообращение.
- Съемный резервуар для воды с легкостью очищается от пыли.
- Внутренние элементы модели защищены от попадания влаги, чему способствует водонепроницаемый корпус.
- Тип
- Ирригатор
- Назначение
- для взрослых
- Цвет
- синий
- Принцип работы
- импульсный
- Емкость резервуара, мл
- 240
- Минимальное давление струи, кПа
- 137
- Максимальное давление струи, кПа
- 965
- Регулировка давления струи
- ступенчатая
- Число режимов/регулировок
- 7
- Дополнительные функции
- автоматическое отключение, регулировка давления струи
- Особенности
- вращение насадки на 360 градусов, контейнер для насадок, питание от USB, включатель на ручке
- Питание ирригатора
- от аккумулятора
- Частота пульсации воды
- 1300 импульсов/мин
- Тип аккумулятора
- собственный
- Время непрерывной работы, мин
- 80
- Автоматическое отключение
- есть
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