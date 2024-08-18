Ирригатор Soocas Portable Oral Irrigator W3 PRO

О товаре

Особенности Soocas Portable Oral Irrigator W3 PRO:

- Ирригатор создает мощный поток воды, за счет которого обеспечивается эффективное удаление налета и остатков пищи.

- Устройство работает от встроенного аккумулятора, благодаря чему оптимально для ухода за полостью рта в любых условиях.

- Модель предотвращает образование зубного камня и кариеса, а также препятствует размножению бактерий.

- Насадка поворачивается на 360°, что обеспечивает комфортное и тщательное очищение труднодоступных мест.

- Устройство подходит для использования как утром, так и перед сном.

- Ирригатор устраняет из ротовой полости неприятный запах.

- Модель имеет несколько режимов мощности, для выбора которых применяется специальная кнопка.

- Устройство создает струю под высоким давлением, которая не деформирует эмаль и не вызывает кровоточивости десен.

- Ирригатор также улучшает кровообращение.

- Съемный резервуар для воды с легкостью очищается от пыли.

- Внутренние элементы модели защищены от попадания влаги, чему способствует водонепроницаемый корпус.