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Ирригатор Soocas Portable Oral Irrigator W3 PRO

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Ирригатор Soocas Portable Oral Irrigator W3 PRO
Ирригатор Soocas Portable Oral Irrigator W3 PRO
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 155296
Производитель: Soocas
Гарантия: 14 дн.
5
1 отзыв
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3 990₽
47
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Ирригатор Revyline RL 410
3 990₽
47
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Ирригатор Revyline RL 410
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Ирригатор Revyline RL 410
3 990₽
47
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Ирригатор Xiaomi Mijia Electric Teeth Flosser F300
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3 990₽
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Ирригатор Revyline RL 410
Ирригатор Revyline RL 410
3 990₽
47
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Ирригатор Revyline RL 410
Ирригатор Revyline RL 410
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3 390₽
О товаре

Особенности Soocas Portable Oral Irrigator W3 PRO:

- Ирригатор создает мощный поток воды, за счет которого обеспечивается эффективное удаление налета и остатков пищи.

- Устройство работает от встроенного аккумулятора, благодаря чему оптимально для ухода за полостью рта в любых условиях.

- Модель предотвращает образование зубного камня и кариеса, а также препятствует размножению бактерий.

- Насадка поворачивается на 360°, что обеспечивает комфортное и тщательное очищение труднодоступных мест.

- Устройство подходит для использования как утром, так и перед сном.

- Ирригатор устраняет из ротовой полости неприятный запах.

- Модель имеет несколько режимов мощности, для выбора которых применяется специальная кнопка.

- Устройство создает струю под высоким давлением, которая не деформирует эмаль и не вызывает кровоточивости десен.

- Ирригатор также улучшает кровообращение.

- Съемный резервуар для воды с легкостью очищается от пыли.

- Внутренние элементы модели защищены от попадания влаги, чему способствует водонепроницаемый корпус.

Характеристики
Тип
Ирригатор
Назначение
для взрослых
Цвет
синий
Принцип работы
импульсный
Емкость резервуара, мл
240
Минимальное давление струи, кПа
137
Максимальное давление струи, кПа
965
Регулировка давления струи
ступенчатая
Число режимов/регулировок
7
Дополнительные функции
автоматическое отключение, регулировка давления струи
Особенности
вращение насадки на 360 градусов, контейнер для насадок, питание от USB, включатель на ручке
Питание ирригатора
от аккумулятора
Частота пульсации воды
1300 импульсов/мин
Тип аккумулятора
собственный
Время непрерывной работы, мин
80
Автоматическое отключение
есть
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
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1 звезда
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Х
Х
Халимат
18 августа 2024
Рекомендует этот товар
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0 0
Х
Халимат
18 августа 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
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3 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа