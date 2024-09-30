Ирригатор Revyline RL100
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Ирригатор Revyline RL100 White предназначен для качественной чистки всей полости рта в домашних условиях.
Особенности:
- Модель стационарного типа оборудована емкостью для воды объемом 600 мл. Работает прибор от электрической сети с напряжением 100-240 В.
- В комплект входит 7 насадок, которые вращаются на 360 градусов. Среди них есть специальные для очищения имплантатов, коронок, десневых карманов, брекетов.
- Есть возможность устанавливать таймер на 3 минуты и выбирать один из 10 режимов подачи давления.
- Ирригатор выполнен в прочном влагозащищенном корпусе.
- Устанавливается на горизонтальную поверхность и надежно фиксируется на ней благодаря присоскам.
- Тип
- Ирригатор
- Назначение
- для взрослых
- Цвет
- белый
- Принцип работы
- импульсный
- Емкость резервуара, мл
- 600
- Минимальное давление струи, кПа
- 210
- Максимальное давление струи, кПа
- 870
- Регулировка давления струи
- плавная
- Число режимов/регулировок
- 10
- Дополнительные функции
- автоматическое отключение, регулировка давления струи, таймер
- Особенности
- вращение насадки на 360 градусов, контейнер для насадок, включатель на ручке
- Питание ирригатора
- от сети
- Частота пульсации воды
- 1700 импульсов/мин
- Потребляемая мощность, Вт
- 18
- Автоматическое отключение
- есть
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