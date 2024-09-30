Ирригатор Revyline RL100
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 145092
Производитель: Revyline
Гарантия: 15 дн.
4 790₽
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ирригатор Revyline RL100
4 790₽
63
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ирригатор Revyline RL610
5 290₽
63
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ирригатор Revyline RL650
5 290₽
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ирригатор Revyline RL610
4 790₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ирригатор Revyline RL 420
4 950₽
64
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ирригатор Revyline RL 610
5 390₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Ирригатор
- Назначение
- для взрослых
- Цвет
- черный
- Принцип работы
- импульсный
- Емкость резервуара, мл
- 600
- Минимальное давление струи, кПа
- 210
- Максимальное давление струи, кПа
- 870
- Регулировка давления струи
- плавная
- Число режимов/регулировок
- 10
- Дополнительные функции
- автоматическое отключение, регулировка давления струи, таймер
- Особенности
- вращение насадки на 360 градусов, контейнер для насадок, включатель на ручке
- Питание ирригатора
- от сети
- Частота пульсации воды
- 1700 импульсов/мин
- Потребляемая мощность, Вт
- 18
- Автоматическое отключение
- есть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.