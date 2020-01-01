Ирригатор Revyline RL500

О товаре

Revyline RL 500 - мощный стационарный ирригатор, предназначенный для гигиенической защиты полости рта. Вы можете выбрать режим, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям, регулируя давление воды в диапазоне от 210 до 870 кПа и изменяя частоту пульсации струи от 1200 до 1700 импульсов в минуту.

Корпус дополнен ножками-присосками, обеспечивающими ему превосходную устойчивость. Для укрепления десен предусмотрен специальный режим «Массаж», активизирующий кровообращение и стимулирующий обменные процессы в тканях.

В базовый комплект входит семь насадок, в том числе пародонтологическая, ортодонтическая и для чистки языка. Для их хранения предусмотрен специальный отсек. В корпус ирригатора встроена ультрафиолетовая лампа, позволяющая проводить дезинфекцию сменных аксессуаров.