Ирригатор Revyline RL500
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2 010 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Revyline RL 500 - мощный стационарный ирригатор, предназначенный для гигиенической защиты полости рта. Вы можете выбрать режим, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям, регулируя давление воды в диапазоне от 210 до 870 кПа и изменяя частоту пульсации струи от 1200 до 1700 импульсов в минуту.
Корпус дополнен ножками-присосками, обеспечивающими ему превосходную устойчивость. Для укрепления десен предусмотрен специальный режим «Массаж», активизирующий кровообращение и стимулирующий обменные процессы в тканях.
В базовый комплект входит семь насадок, в том числе пародонтологическая, ортодонтическая и для чистки языка. Для их хранения предусмотрен специальный отсек. В корпус ирригатора встроена ультрафиолетовая лампа, позволяющая проводить дезинфекцию сменных аксессуаров.
- Тип
- Ирригатор
- Назначение
- для взрослых
- Цвет
- черный
- Принцип работы
- импульсный
- Емкость резервуара, мл
- 600
- Минимальное давление струи, кПа
- 210
- Максимальное давление струи, кПа
- 870
- Регулировка давления струи
- ступенчатая
- Число режимов/регулировок
- 2
- Дополнительные функции
- регулировка давления струи
- Особенности
- вращение насадки на 360 градусов, контейнер для насадок, включатель на ручке
- Питание ирригатора
- от сети
- Частота пульсации воды
- 1700 импульсов/мин
- Потребляемая мощность, Вт
- 18
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