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Ирригатор Revyline RL500

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Ирригатор Revyline RL500
Ирригатор Revyline RL500
Ирригатор Revyline RL500
Ирригатор Revyline RL500
Ирригатор Revyline RL500
Ирригатор Revyline RL500
Ирригатор Revyline RL500
Ирригатор Revyline RL500
Ирригатор Revyline RL500
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 145088
Производитель: Revyline
Гарантия: 15 дн.
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6 690₽
80
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Ирригатор Revyline RL500
6 690₽
80
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Ирригатор Revyline RL500
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Ирригатор Revyline RL 610
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Ирригатор Revyline RL100
Ирригатор Revyline RL100
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Ирригатор Revyline RL500
Ирригатор Revyline RL500
6 690₽
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Ирригатор Revyline RL610
Ирригатор Revyline RL610
5 650₽
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Ирригатор Revyline RL 610
Ирригатор Revyline RL 610
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Ирригатор Revyline RL 610
Ирригатор Revyline RL 610
5 790₽
О товаре

Revyline RL 500 - мощный стационарный ирригатор, предназначенный для гигиенической защиты полости рта. Вы можете выбрать режим, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям, регулируя давление воды в диапазоне от 210 до 870 кПа и изменяя частоту пульсации струи от 1200 до 1700 импульсов в минуту.

Корпус дополнен ножками-присосками, обеспечивающими ему превосходную устойчивость. Для укрепления десен предусмотрен специальный режим «Массаж», активизирующий кровообращение и стимулирующий обменные процессы в тканях.

В базовый комплект входит семь насадок, в том числе пародонтологическая, ортодонтическая и для чистки языка. Для их хранения предусмотрен специальный отсек. В корпус ирригатора встроена ультрафиолетовая лампа, позволяющая проводить дезинфекцию сменных аксессуаров.

Характеристики
Тип
Ирригатор
Назначение
для взрослых
Цвет
черный
Принцип работы
импульсный
Емкость резервуара, мл
600
Минимальное давление струи, кПа
210
Максимальное давление струи, кПа
870
Регулировка давления струи
ступенчатая
Число режимов/регулировок
2
Дополнительные функции
регулировка давления струи
Особенности
вращение насадки на 360 градусов, контейнер для насадок, включатель на ручке
Питание ирригатора
от сети
Частота пульсации воды
1700 импульсов/мин
Потребляемая мощность, Вт
18
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6 690₽
80
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1 = 1₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

2 010 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа