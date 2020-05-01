Насадка для зубных щеток Revyline RL 020 Kids Желтый (2шт)
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Код товара: 190175
Производитель: Revyline
Гарантия: 15 дн.
2 590₽
31
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Характеристики
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- Тип насадки
- для щетки
- Цвет
- желтый
- Количество в упаковке, шт.
- 2
- Жесткость щетины
- мягкая
- Набор
- да
- Тип зубной щетки
- звуковая
- Форма насадки
- круглая
- Совместимость
- Revyline RL 020 Kids
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