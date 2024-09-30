Насадка CS Medica SP-52 для зубной щетки CS Medica CS-562 Kids
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Код товара: 141276
Производитель: CS Medica
Гарантия: 15 дн.
250₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип насадки
- для щетки
- Цвет
- прозрачный
- Количество в упаковке, шт.
- 2
- Жесткость щетины
- мягкая
- Назначение
- стандартная насадка
- Набор
- да
- Тип зубной щетки
- звуковая
- Форма насадки
- вытянутая
- Совместимость
- CS Medica CS-562 Junior
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