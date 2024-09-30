Насадки для зубной щетки Dr.Bei Sonic Electric Toothbrush EB-N0202 2 шт (для интенсивной очистки)
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Код товара: 140582
Производитель: Dr.Bei
Гарантия: 12 мес.
690₽
8
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Характеристики
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- Тип насадки
- для щетки
- Цвет
- белый
- Количество в упаковке, шт.
- 2
- Назначение
- стандартная насадка
- Набор
- да
- Тип зубной щетки
- обыкновенная электрическая
- Форма насадки
- вытянутая
- Совместимость
- Dr.Bei BET-C01
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 63
18 декабря 2022
Здравствуйте.Подойдут ли данные насадки на щетку модели X3U sonic electric toothbrush ?
1
0 0
0
05.ru
20.12.2022 13:12:44
Добрый день! Да
Ответить
0 0
Г
Гость 63
18 декабря 2022
Здравствуйте.Подойдут ли данные насадки на щетку модели X3U sonic electric toothbrush ?
1
0
0