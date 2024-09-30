Насадки для зубной щетки Dr.Bei Sonic Electric Toothbrush EB-P0202 2шт (для чувствительных десен)
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Код товара: 140577
Производитель: Dr.Bei
Гарантия: 12 мес.
690₽
8
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Характеристики
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- Тип насадки
- для щетки
- Цвет
- белый
- Количество в упаковке, шт.
- 2
- Набор
- да
- Форма насадки
- вытянутая
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