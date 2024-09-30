Насадка для ирригатора B.Well WI- 911/912 (упак.:2шт)
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Код товара: 130482
Производитель: B.WELL
Гарантия: 15 дн.
350₽
4
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В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип насадки
- для ирригатора
- Цвет
- белый
- Количество в упаковке, шт.
- 2
- Назначение
- для чистки языка
- Набор
- да
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