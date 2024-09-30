Насадки для зубной щетки Oclean P5 2 шт (стандарт) черный
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Код товара: 117478
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 12 мес.
890₽
10
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Характеристики
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- Тип насадки
- для щетки
- Цвет
- черный
- Количество в упаковке, шт.
- 2
- Жесткость щетины
- средняя
- Форма насадки
- вытянутая
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