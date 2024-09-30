Насадки для зубной щетки Oclean PW03 2 шт (отбеливание) розовый
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990₽
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Характеристики
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- Тип насадки
- для щетки
- Цвет
- розовый
- Количество в упаковке, шт.
- 2
- Набор
- да
- Форма насадки
- вытянутая
Отзывы 1
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К
К
Камиль
28 августа 2024
К
Камиль
28 августа 2024
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