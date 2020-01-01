Эпилятор Philips BRP506
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Код товара: 92724
Производитель: Philips
В наличии
В наличии
3 990₽
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Характеристики
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- Тип
- эпилятор
- Область применения
- лицо, тело
- Цвет
- золотой, белый
- Число скоростей
- 2
- Количество пинцетов
- 21
- Материал пинцетов
- металл
- Особенности
- возможность промывки головки
- Минимальная длина волос для эпиляции, мм
- 0.5
- Питание
- от сети
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