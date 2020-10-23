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Эпиляторы
Эпилятор Philips BRE225

Эпилятор Philips BRE225

1 отзыв
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Эпилятор Philips BRE225
Эпилятор Philips BRE225
Эпилятор Philips BRE225
Эпилятор Philips BRE225
Эпилятор Philips BRE225
Эпилятор Philips BRE225
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 88764
Производитель: Philips
В наличии
В наличии
2 000₽
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Характеристики
Тип
эпилятор
Область применения
тело
Цвет
белый, фиолетовый
Число скоростей
2
Количество пинцетов
20
Материал пинцетов
металл
Особенности
возможность промывки головки
Минимальная длина волос для эпиляции, мм
0.5
Питание
от сети
Посмотреть все характеристики
Отзывы 1
4
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
4
5 звезд
0
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Поделитесь своими впечатлениями о товаре

М
М
Марина Багирова
23 октября 2020
Хорошо
Достоинства
Мой любимый!Быстрый!Мощный!Работяга!
Недостатки
Нет
Комментарии
Все супер!
Ответить
0 0
М
Марина Багирова
23 октября 2020
Хорошо
Достоинства
Мой любимый!Быстрый!Мощный!Работяга!
Недостатки
Нет
Комментарии
Все супер!
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
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Вопросы и ответы
Р
Рустам
6 июля 2021
Гарантия имеется?
1 Ответить
0 0
А
Амалия
06.07.2021 17:46:14
добрый день! Да, год гарантии на сервисное обслуживание от компании Philips
Ответить
0 0
Д
Джанет
4 октября 2020
Здравствуйте, как работает данный эпилятор, хорошо ли удаляет волосы, не подводит
1 Ответить
0 0
Ф
Фарида
04.10.2020 12:56:31
добрый день данный эпилятор бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Так же есть возможность снять насадку и промыть под водой, что просто и гигиенично. И плюс 2 режима скорости для удаления тонких и толстых волосков.
Ответить
0 0
Р
Рустам
6 июля 2021
Гарантия имеется?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
2 000₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

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    Оплата при получении заказа