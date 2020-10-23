Эпилятор Philips BRE225
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Код товара: 88764
Производитель: Philips
В наличии
В наличии
2 000₽
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Характеристики
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- Тип
- эпилятор
- Область применения
- тело
- Цвет
- белый, фиолетовый
- Число скоростей
- 2
- Количество пинцетов
- 20
- Материал пинцетов
- металл
- Особенности
- возможность промывки головки
- Минимальная длина волос для эпиляции, мм
- 0.5
- Питание
- от сети
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
М
М
Марина Багирова
23 октября 2020
Достоинства
Мой любимый!Быстрый!Мощный!Работяга!
Недостатки
Нет
Комментарии
Все супер!
М
Марина Багирова
23 октября 2020
Достоинства
Мой любимый!Быстрый!Мощный!Работяга!
Недостатки
Нет
Комментарии
Все супер!
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Р
Рустам
6 июля 2021
Гарантия имеется?
1
0 0
А
Амалия
06.07.2021 17:46:14
добрый день! Да, год гарантии на сервисное обслуживание от компании Philips
0 0
Д
Джанет
4 октября 2020
Здравствуйте, как работает данный эпилятор, хорошо ли удаляет волосы, не подводит
1
0 0
Ф
Фарида
04.10.2020 12:56:31
добрый день данный эпилятор бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Так же есть возможность снять насадку и промыть под водой, что просто и гигиенично. И плюс 2 режима скорости для удаления тонких и толстых волосков.
0 0
Р
Рустам
6 июля 2021
Гарантия имеется?
1
0
0