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Эпиляторы
Эпилятор Braun 3410 Silk-epil 3 Legs & body

Эпилятор Braun 3410 Silk-epil 3 Legs & body

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Эпилятор Braun 3410 Silk-epil 3 Legs & body
Эпилятор Braun 3410 Silk-epil 3 Legs & body
Эпилятор Braun 3410 Silk-epil 3 Legs & body
Фото товара
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Код товара: 81816
Производитель: Braun
мало
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3 990₽
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Характеристики
Тип
эпилятор
Область применения
подмышечные впадины, тело, зона бикини
Цвет
белый, розовый
Число скоростей
2
Количество пинцетов
20
Материал пинцетов
металл
Насадки
насадка-триммер, для бритья
Дополнительные функции
подсветка, массажер
Особенности
возможность промывки головки
Питание
от сети
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мало
мало
3 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа